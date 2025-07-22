Yozgat'ta Trafik Kazası: 9 Yaralı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Sivas'a giden B.G. yönetimindeki 58 ND 270 plakalı otomobil, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Gökdere köyü mevkiinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen M.F.Ö. idaresindeki 16 BED 801 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerle birlikte 1'i ağır olmak üzere 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT