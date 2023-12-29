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Yozgat'ta Yılbaşı Tedbirleri Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Yozgat'ta Yılbaşı Tedbirleri Toplantısı Gerçekleştirildi

Yozgat'ta yılbaşı tatilinin huzur ve güven içerisinde geçirilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen 'Yılbaşı Tedbirleri Toplantısı' valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda alınacak tedbirlerle ilgili detaylı istişarelerde bulunuldu ve vatandaşların güvenliği, trafik düzenlemeleri, toplu etkinliklerin organizasyonu ve oluşabilecek her türlü olumsuzluklara karşı alınacak önlemler ele alındı. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, tüm kamu kurumlarının 24 saat görev başında olacağını belirterek vatandaşların huzur ve güvenle yeni yıla girebilmeleri için gereken tüm tedbirlerin alındığını ifade etti.

Yozgat\'ta Yılbaşı Tedbirleri Toplantısı Gerçekleştirildi
29.12.2023 - 14:40,  Güncelleme: 14:41
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Yozgat'ta yılbaşı tatilinin huzur ve güven içerisinde geçirilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen "Yılbaşı Tedbirleri Toplantısı" valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda Vali Mehmet Ali Özkan, ilgili kurum yetkilileriyle bir araya gelerek yılbaşında alınacak tedbirlerle ilgili detaylı istişarelerde bulundu. Toplantının ana gündem maddeleri arasında vatandaşların güvenliği, trafik düzenlemeleri, toplu etkinliklerin organizasyonu ve oluşabilecek her türlü olumsuzluklara karşı alınacak önlemler yer aldı.

Toplantıda belirlenen tedbirlerin, yerel yönetimler, emniyet birimleri, sağlık kuruluşları ve diğer ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde uygulanması planlanırken vatandaşların da huzurlu bir yılbaşı geçirip yeni yıla girmeleri hedefleniyor.

Yozgat genelinde yılbaşı gecesinde güvenlik ve sağlık hizmetleri başta olmak üzere tüm kamu hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için gereken tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, vatandaşların huzur ve güvenle yeni yıla girebilmeleri için tüm kamu kurumlarıyla 24 saat görev başında olacaklarını söyledi. Vali Özkan, 2024 yılının tüm dünyaya sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederek vatandaşların yeni yılını kutladı. - YOZGAT

Kaynak: İHA
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