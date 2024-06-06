Yozgat'ta zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
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Yozgat'ta zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen 2 ayrı zincirleme trafik kazasında 7 araç karıştı. Kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

06.06.2024 23:29
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 7 aracın karıştığı 2 ayrı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sorgun ilçesi Şeker Fabrikası yakınlarında peş peşe iki ayrı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 38 AEK 03 plakalı Fiat marka hafif ticari araç içerisinde bulunan İlhami Altuntaş (38) olay yerinde hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD arama kurtarma ekibi, jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 1'i ağır 7 yaralı Sorgun Devlet Hastanesi ile Yozgat Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza sonrası olay yerine giden Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini 7 kişinin ise yaralandığını söyledi. Özkan, akşam 21.00 sıralarında Sorgun ilçesinden Sivas istikametine giden yolda zincirleme bir trafik kazası meydana geldiğini belirtti. Vali Özkan, kazada yaralanan vatandaşların Sorgun Devlet Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındığını vurguladı.

Yozgat Valisi Özkan, Sorgun İlçe Devlet Hastanesi'nde yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yozgat'ta zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

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