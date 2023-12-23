Yozgatlı şehidin şehadet haberi baba ocağına ulaştı

YOZGAT - Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucunda şehit olan Piyade Uzm. Çvş. Ahmet Arslan'ın şehadet haberi baba ocağına ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucunda 6 askerin şehit olduğunu ve 1 askerin de yaralandığı açıklamasının ardından saldırıda şehit düşen Yozgat'ın Sorgun ilçesi Agah Efendi Mahallesi nüfusuna kayıtlı Piyade Uzm. Çvş. Ahmet Arslan'ın şehadet haberi baba ocağına ulaştı. Şehidin şehadet haberini babası Sedat Arslan ve annesi Esengül Arslan'a Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ve askeri yetkililer verdi. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı.

Şehit Piyade Uzm. Çvş. Ahmet Arslan'ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.