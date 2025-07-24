Yüksek Kar Vaadiyle 80 Milyon Lira Vurgun - Son Dakika
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Yüksek Kar Vaadiyle 80 Milyon Lira Vurgun

Yüksek Kar Vaadiyle 80 Milyon Lira Vurgun
24.07.2025 16:35
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Hasan U.T. Didim'de yakalandı, 50 vatandaştan topladığı hayvanlarla 80 milyon lira dolandırdı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kasaplık ve celeplikle uğraşan Hasan U.T.'nin, geçtiğimiz aylarda yaklaşık 50 vatandaştan yüksek kar vaadiyle topladığı hayvanları satarak 80 milyon liralık vurgun yaparak ortadan kaybolduğu iddia edilmişti. Mağdurların şikayetinin ardından Hasan U.T.'nin Didim'de yakalanarak Nazilli Adliyesi'ne getirildiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli'de kasaplık ve celeplik yapan Hasan U.T. isimli şahıs, ilçe ve çevre illerdeki yaklaşık 50 vatandaştan yüksek kar payı vaadiyle topladığı hayvanları satarak kazandığı parayla birlikte 20 gün önce ortadan kaybolmuştu. İddiaya göre yaklaşık 80 milyon lira kazanç elde eden Hasan U.T.'nin ortadan kaybolması sonrası birçok sosyal medya hesabından kayıp ilanı verilmişti. Yapılan şikayetlerin ardından emniyet ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından Hasan U.T., Aydın'ın Didim ilçesinde yakalandı. Şahsın Didim'deki işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesi'ne getirildiği ve sorgusunun devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Nazilli, Ekonomi, 3-sayfa, Finans, Didim, Son Dakika

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