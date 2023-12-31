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Yüksekova'da 4.4 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
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Yüksekova'da 4.4 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Hakkari ve Van'da da hissedildi.

31.12.2023 - 21:40,
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Yüksekova'da meydana gelen 4.4 şiddetinde deprem meydana geldi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 7 kilometre olarak ölçülen deprem Hakkari ve Van'da da hissedildi.

Yüksekova\'da 4.4 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Yüksekova'da 4.4 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yüksekova'da 4.4 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
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