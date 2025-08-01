Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Orman Mahallesi'nde çıkan anız yangını, Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.
İtfaiye ekipleri özellikle sıcak havalarda anız yakmanın tehlikeli olabileceği konusunda vatandaşları uyardı. Olası yangınları önlemek için herkesin dikkatli ve duyarlı olması gerektiği vurgulandı. - HAKKARİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Yüksekova'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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