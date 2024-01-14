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Yüksekova'da faciadan dönüldü: Dağdan düşen kaya parçaları kamerada - Son Dakika
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Yüksekova'da faciadan dönüldü: Dağdan düşen kaya parçaları kamerada

Hakkari'nin Yüksekova-Van karayolunda bulunan Yeniköprüde yoğun kar yağışından dolayı dağdan kopan kaya parçaları karayoluna inmesi saniye saniye kameralara yansırken, şans eseri kimsenin yoldan geçmemesi faciadan dönüldü. Geçtiğimiz hafta Yüksekova-Van karayolunda bulunan Yeniköprüdeki dağda yaşanan heyelandan dolayı yol 2 gün boyunca ulaşıma kapanmıştı. Yaşanan olay üzerine ekipler bölgede nöbet tutarak kontrolü sağladı. Bölgede 4 gündür yaşanan kar yağışından sonra dağın yumuşamasıyla inen kaya parçaları saniye saniye kameraya yansırken, adeta faciadan dönüldü. Öte yandan ekipler, yaşanan yoğun kar yağışından dolayı vatandaşların önemli işleri olmadığı sürece yollara çıkılmaması yönünde uyarılarda bulundu.

14.01.2024 - 20:45,
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Yüksekova'da faciadan dönüldü: Dağdan düşen kaya parçaları kamerada

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova- Van karayolunda bulunan Yeniköprüde yoğun kar yağışından dolayı dağdan kopan kaya parçaları karayoluna inmesi saniye saniye kameralara yansırken, şans eseri kimsenin yoldan geçmemesi faciadan dönüldü.

Geçtiğimiz hafta Yüksekova-Van karayolunda bulunan Yeniköprüdeki dağda yaşanan heyelandan dolayı yol 2 gün boyunca ulaşıma kapanmıştı.

Yaşanan olay üzerine ekipler bölgede nöbet tutarak kontrolü sağladı. Bölgede 4 gündür yaşanan kar yağışından sonra dağın yumuşamasıyla inen kaya parçaları saniye saniye kameraya yansırken, adeta faciadan dönüldü.

Öte yandan ekipler, yaşanan yoğun kar yağışından dolayı vatandaşların önemli işleri olmadığı sürece yollara çıkılmaması yönünde uyarılarda bulundu.

Yüksekova\'da faciadan dönüldü: Dağdan düşen kaya parçaları kamerada
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Yüksekova'da faciadan dönüldü: Dağdan düşen kaya parçaları kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yüksekova'da faciadan dönüldü: Dağdan düşen kaya parçaları kamerada - Son Dakika
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