 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yüksekova'da Kadın Acil İhbar Sistemi tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yüksekova'da Kadın Acil İhbar Sistemi tanıtıldı

Hakkari'nin Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri, kadınların daha güvende olmaları için Kadın Acil İhbar Sistemi (KADES) programını tanıtmaya devam ediyor. Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, kadınlara yönelik bilgilendirmelerde bulundu ve KADES uygulamasını indirdi.

Yüksekova\'da Kadın Acil İhbar Sistemi tanıtıldı
11.12.2023 - 18:16,  Güncelleme: 18:17
Abone Ol

Yüksekova'da kadınlar KADES'le güvende olacak

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri, kadınların daha güvende olmaları için Kadın Acil İhbar Sistemi programını tanıtmaya devam ediyor.

Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, kurumlarda çalışan kadınlara yönelik bilgilendirmelerde bulundu. İlk olarak programla ilgili bilgiler veren ekipler, daha sonra kadınların telefonlarına uygulamayı indirdi.

Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinde çalışan Polis Memuru Şeyda Ata Demirel, KADES programını tanıtmak için Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleriyle kurumları ziyaret ettiklerini belirterek, "Kadınlara yönelik şiddeti azaltmak ve kadınların yanında olduğumuzu belirtmek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan KADES uygulamasını tanıttık. Bu uygulamayı hem kurumlarda hem de caddelerde kadınlara tanıttık. Tüm kadınlarımız KADES programıyla güvende olacaklar" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Yüksekova, Hakkari, KADES, Güvenlik, 3. Sayfa, Kadın, Genel, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yüksekova'da Kadın Acil İhbar Sistemi tanıtıldı - Son Dakika


21:06
Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:21
Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21
'Bacaklarımı hissedemiyorum' sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de
20:13
TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13
Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor

Son Dakika
21:06 Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:21 Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21 "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de
20:13 TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13 Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 21:18:28. #1.13#
SON DAKİKA: Yüksekova'da Kadın Acil İhbar Sistemi tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement