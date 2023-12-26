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Yüksekova'da kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
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Yüksekova'da kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 1 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kaygan yol nedeniyle kontrolden çıkan kamyonet takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Yüksekova\'da kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 1 yaralı
26.12.2023 - 12:09,
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, saat 10.00 sıralarında Yüksekova-Şemdinli kara yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 25 AHH 063 plakalı kamyonet, yolun kaygan olmasından dolayı kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaydırılırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Yüksekova'da kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yüksekova'da kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
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