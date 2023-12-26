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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza, saat 10.00 sıralarında Yüksekova-Şemdinli kara yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 25 AHH 063 plakalı kamyonet, yolun kaygan olmasından dolayı kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaydırılırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - HAKKARİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Yüksekova'da kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 1 yaralı - Son Dakika