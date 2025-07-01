Yüksekova\'da Koyun Sürüsü Uçurumdan Düştü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında uçurumdan atlayan 20 koyundan 12'si telef oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Yüksekova ilçesine bağlı Doski Vadisi'ndeki bir yaylada meydana geldi. Yaylada otlayan koyun sürüsünden bir koyunun uçurumdan atlamasıyla peşinden yaklaşık 20 koyun daha atladı. Koyunların düşmesi sonucu sürüdeki hayvanların bir kısmı ağır yaralanırken, büyük bir çoğunluğu ise olay yerinde telef oldu. Durumun haber verilmesi üzerine yaylaya gelen koyun sahipleri, yaralı hayvanlar için ilk müdahaleyi yaptı. Bazı vatandaşlar ise telef olmaması için yaralı hayvanları yerinde kesmek durumunda kaldı. Köy sakinleri daha sonra kestikleri koyunları at sırtında köye götürdü. - HAKKARİ