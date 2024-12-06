Yüksekova'da Takla Atan Minibüste 7 Yaralı - Son Dakika
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Yüksekova'da Takla Atan Minibüste 7 Yaralı

Yüksekova\'da Takla Atan Minibüste 7 Yaralı

Hakkari Yüksekova'da minibüsün takla atması sonucu 7 kişi yaralandı, sağlık durumu iyi.

06.12.2024 00:56
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Pizok TOKİ evleri yolunda kontrolden çıkan minibüsün takla atması sonucu yaşanan kazada araç içinde bulunan 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza akşam saat 22.30 sıralarında Pizok TOKİ evleri yolu üzerinde meydana geldi. Ferhat Çoçga yönetimindeki 27 BJE 32 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla atarak ters döndü. Araç içinde bulunan 7 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 acil çağrı merkezine ve polis ekiplerine haber verdiler. Bölgeye giden ekipler ilk müdahalenin ardında yaralıları Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdılar.

Alınan bilgilere göre yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken polis yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlattı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yüksekova'da Takla Atan Minibüste 7 Yaralı - Son Dakika

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