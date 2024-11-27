Yüksekova'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
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Yüksekova'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Yüksekova\'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Jandarma, Yüksekova'da 163 Bizans sikke ve 1 metal obje ele geçirerek bir şahsı gözaltına aldı.

27.11.2024 21:13
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir ikamette yapılan aramada Bizans dönemine ait 163 adet sikke ile 1 adet metal obje ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; tarihi eser kaçakçılığı suçunun önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında; Yüksekova ilçesinde N.A. isimli şahsın ikametinde çokça tarihi eser olduğunun tespit edilmesi üzerine, şüpheliyi yakalamak ve tarihi eserleri ele geçirmek amacıyla operasyon düzenlendi. Şahsın ikametinde yapılan aramada Bizans dönemine ait 163 adet sikke ile 1 adet metal obje ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yüksekova'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika

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