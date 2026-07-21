Yüksekova\'da araç çarpıştı: 3 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Güngör Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle 42 PD 610 plakalı otomobil ile 65 BC 582 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araçlardan biri devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı. - HAKKARİ