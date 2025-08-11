Yüksekova\'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde ilçenin çevre yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol çalışmaları sırasında kullanılan demire çarptı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HAKKARİ