Yüksekova- Van karayolundaki heyelanda faciadan dönüldü

Kağıthane'de Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 2 Yaralı

Kağıthane'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Saldırı sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan incelemede 40 boş kovan bulunurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Kağıthane Kaymakamlığı ise olayın karşılıklı husumet ve alacak verecek meselesinden çıktığını belirtti.