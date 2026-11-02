YUKUT, İzmir Kemalpaşa\'daki tatbikatta 6,7 büyüklüğündeki senaryoda yaralı kurtardı

Yunusemre Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (YUKUT), Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında İzmir'de düzenlenen geniş katılımlı deprem tatbikatında görev aldı. Tam kadro katılım sağlayan ekip, senaryo gereği enkaz altında kalan yaralıyı kurtararak ilk müdahalede bulundu.

Yunusemre Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (YUKUT), İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen geniş katılımlı deprem tatbikatında görev aldı. İçişleri Bakanlığının 2026 yılı bölge düzeyi tatbikat programı kapsamında, 30 Ekim 2020 İzmir depreminin yıl dönümünde gerçekleştirilen tatbikat, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda düzenlendi. Tatbikata İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Balıkesir, Denizli ve Muğla'dan çok sayıda ekip katıldı. Kemalpaşa merkezli 6,7 büyüklüğündeki deprem senaryosu üzerinden gerçekleştirilen masa başı ve saha tatbikatında 2 bin 198 personel, biri helikopter olmak üzere 486 araç ve ekipmanla görev yaptı. Tatbikat kapsamında kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) olaylara müdahale, enkazda arama kurtarma, yangın tahliyesi ve suda arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirildi. Tatbikatta aktif görev alan YUKUT ekibi de Manisa'da Vali Vahdettin Özkan koordinasyonunda eş zamanlı yürütülen saha çalışmalarında enkaz altında kalan yaralının kurtarılması ve ilk müdahalesine yönelik uygulamaları başarıyla gerçekleştirdi.