Yumaklı'dan İftar Mesajı: Birlik ve Beraberlik - Son Dakika
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Yumaklı'dan İftar Mesajı: Birlik ve Beraberlik

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Eskişehir'deki iftarda birlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

04.03.2025 21:23
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Eskişehir'deki iftarda birlik beraberlik vurgusu yaptı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de AK Parti İl Başkanlığı'nın düzenlediği iftar programına katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Bir dizi ziyaret için Eskişehir'e gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti İl Başkanlığı'nın Dede Korkut Parkı'nda düzenlediği iiftara katıldı. Bakan Yumaklı'ya, Eskişehir AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehir AK Parti Milletvekili Ayşen Gürcan, AK Parti İl Eskişehir Başkanı Gürhan Albayrak ve birçok önemli isim eşlik etti.

"İftarı bir bardak su içerek geçiren kardeşlerimiz var"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, iftarda yaptığı konuşmada, "Eskişehir'in bütün potansiyelleri ile beraber tarımsal üretim itibariyle en önemli yere götürmek için çalışacağız, çalışıyoruz ve gayret edeceğiz. Dünyanın beşten büyük olduğunun çok kuvvetli bir şekilde haykırıldığı bugünlerde Müslüman coğrafyasının neredeyse tamamının zulüm altında olan belki de şu sofraların 3 de birine, 4 de birine sahip olamayan belki de bu iftarı bir bardak su içerek geçiren kardeşlerimiz var. İşte hepsinin bakışı Türkiye'ye hepsinin gözünün bir ucu sayın cumhurbaşkanımızın Türkiye'yi getirdiği liderlik pozisyonuna. İnşallah hep beraber bu mazlum ve mağrur coğrafyalara Türkiye'nin geldiği noktanın etkisiyle barışı ve adaleti hep beraber getirmiş olacağız. Her zaman için daha cok çalışacağız ve yeise düşmeyeceğiz. Birbirimize omuz vereceğiz. Aynı bugün olduğu gibi bundan sonrada memleketimizin her köşesinde milletimize hizmetkar olmaya devam edeceğiz. Hepimizin Ramazan'ı Şerifini tebrik ediyorum. Bütün mazlum coğrafyaya barış ve adalet getirmiş olsun diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum" dedi.

"Ramazan birlik ve beraberliktir"

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ise, "Sayın bakanımız gerçekten bereketi ile geldi. Bugün gerçekten farklı bir kalabalık oluştu. Sizlerle gerçekten bugün bu manzarayı görmüş olmak, aynı sofrayı paylaşmak bizleri ziyadesi ile mutlu etti. Tekrar hepiniz hoş geldiniz ve sefalar getirdiniz. Ramazan birlik ve beraberliktir. Ramazan paylaşmaktır. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan bu günün bereketinden tüm İslam aleminin ve bizlerin de faydalanması temennisiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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