Yunanistan'ın güneyinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Yunanistan'ın güneyinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Yunanistan'ın güneyinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

29.03.2024 10:29  Güncelleme: 10:30
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Avrupa- Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Yunanistan'ın güneyinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. - ATİNA

Kaynak: İHA

Yunanistan, Akdeniz, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yunanistan'ın güneyinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

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