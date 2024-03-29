Yunanistan'ın güneyinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Avrupa- Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Yunanistan'ın güneyinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. - ATİNA
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Denizli'de meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Kazada bir araç şarampole düşerken diğer araç ise yola savruldu. Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.
Bilecik Toplum Destekli Polislik ekipleri, dolandırıcılık ve iletişim yoluyla dolandırıcılık konularında vatandaşları bilgilendirmek için çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Ayrıca, ekipler Toplum Destekli Polislik hizmetleri hakkında da bilgi vererek, halkın yanında olduklarını ve güvenli bir gelecek için çalıştıklarını vurguladı.
Denizli'de siparişi teslim etmeye giderken hatalı sollama yapan otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden motokuryenin ölümüne neden olan sürücü, her yerde aranıyor. Kazanın ardından olay yerinden kaçan ve kısa bir süre sonra yakalanan araç sahibi kadının, kaza anında yolcu konumunda bulunduğu öğrenildi.
Çorum'da polis ekiplerince yapılan denetimlerde 4 araç sürücüsüne 58 bin 400 TL para cezası uygulandı. Çakar kullandığı tespit edilen bir otomobil ile trafik güvenliğini tehlikeye sokan 3 araç ve 1 motosiklete toplamda 58 bin 400 lira ceza uygulandı.
Gaziantep-Nizip kara yolunun 11. kilometresinde bir kadının silahla öldürüldüğü tespit edildi. Kimliği belirlenemeyen kadının cesedi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan bir kafede kumar oynandığı tespit edilerek, 7 kişiye para cezası kesildi. İş yeri sorumlusu da gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramada kumar oynamada kullanılan gereçler ve 18 bin 650 lira ele geçirildi.
Adana Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir barda bulunan ruhsatsız silahlarla ilgili operasyon düzenledi. Operasyonda 7 tabanca ve 18 av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Atakum ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda İ.K. isimli şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin evinde uyuşturucu bulunduğu bilgisi elde edildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramada 1155 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir şahsın ikametinde yapılan aramada, 3 adet ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. İ.C.K. isimli şahıs hakkında işlem yapıldı.
Çanakkale'de polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan kontrolde Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. Ayrıca araçta bulunan sahte bin 500 Amerikan doları ile ilgili sahtecilik suçundan tahkikat başlatıldı. Göçmen kaçakçılığı suçundan 2 şüpheli tutuklandı.
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