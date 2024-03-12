Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Marmaris ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli fiber tekne durduruldu. Tekne içerisindeki 2'si çocuk 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Marmaris'te ikinci düzensiz göçmen olayında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alan Sahil Güvenlik ekipleri Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Yunanistan Sahil Güvenlik Unsurları Tarafından Geri İtildikten Sonra Kurtarılan 19 Düzensiz Göçmen - Son Dakika
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Göksun Camii'nde görevli olan 45 yaşındaki imam Hasan Ocak, bunalıma girerek caminin ikinci katında kendini iple astı. İkindi namazına gelen cemaat tarafından fark edilen olayın ardından polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Ancak yapılan müdahaleler sonucunda imamın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kadıköy Feneryolu Marmaray istasyonunda bir kişi, seyir halindeki trenin altına atlayarak yaşamına son verdi. Olay sonucunda tren seferleri 1 saat kadar durduruldu.
İstanbul Kemerburgaz yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tekstil malzemesi yüklü kamyon yan yattı. Kazada hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayı öğrenen yakınları ve çalışma arkadaşları olay yerine gelerek durumu kontrol etti.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında gerçekleşen iki düzensiz göçmen olayında toplamda 41 düzensiz göçmen yakalandı. İlk olayda 2'si çocuk 21 düzensiz göçmen yakalanırken, ikinci olayda ise 7'si çocuk 20 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Muğla polisi tarafından Marmaris ve İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alınırken, ruhsatsız tabanca, tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 128 adet fişek, 12 kilo 400 gram esrar, 248 kök Hint keneviri, 3 adet hassas terazi ve 500 adet gümrük kaçağı saat bulundu.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Aydoğdu Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada S.G. ile E.Ü.Ö. arasında çıkan tartışma sonucunda S.G, pompalı tüfekle E.Ü.Ö'yü yaraladı. Yaralanan E.Ü.Ö, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan S.G, tutuklandı.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kavganın nedeni henüz bilinmiyor. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek isterken Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 40 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri, ihbar üzerine harekete geçerek 27'si çocuk olan göçmenleri kurtardı. Kurtarılan göçmenler, insani yardımların ardından İl Göç İdaresine gönderildi.
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'ndeki sahte diploma ve yolsuzluk skandalıyla ilgili tutuklanan YÖDAK Başkanı Turgay Avcı ile eski yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, tutuksuz yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakıldı. Mahkeme, Avcı ve Hasgüler'e yurt dışı çıkış yasağı ve haftada bir gün karakola imza verme şartı koydu.
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