Yunanistan Sahil Güvenlik Unsurları Tarafından Türk Karasularına Geri İtildi, 33 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 33 düzensiz göçmen ile birlikte 5 çocuk kurtarıldı.

Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi ve Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 33 düzensiz göçmen (beraberinde 5 çocuk) kurtarıldı. - MUĞLA