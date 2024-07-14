Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 4 çocuk 18 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 4 çocuk 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik tarafından kurtarılan 4 çocuk ve 18 düzensiz göçmen, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilmişti. Kurtarılan göçmenler Ayvalık'ta İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

14.07.2024 22:09
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 4 çocuk 18 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4510) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 4'ü çocuk 18 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler Ayvalık'ta karaya çıkartılarak İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 4 çocuk 18 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 4 çocuk 18 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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