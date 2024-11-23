Yunus Öğretmen Adalet Bekliyor

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Depremlerde iki kardeşini kaybeden Yunus öğretmen adaletin tecelli etmesini bekliyor

MALATYA - Malatya'da, 6 Şubat 2023 depremlerinin ilk saniyelerinde yıkılan Hakimbey Apartmanı'nda iki kardeşini kaybeden Yunus Öğretmen olayla ilgili devam eden davada adaletin tecelli etmesini beklediklerini söyledi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde faaliyet gösteren Vali Galip Demirel Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen Yunus Öner, 6 Şubat 2023 depremlerinin ilk saniyelerinde yıkılan Hakimbey Apartmanı'nda ablası Fatma Öner ile kardeşi Gülen Öner kaybetti.

Enkazda günlerce bir umutla çalışma yaptıklarını aktaran Öner, depremin 9'uncu gününde kardeşlerinin cenazelerine ulaşabildiklerini söyledi.

78 kişinin hayatını kaybettiği Hakimbey Apartmanı ile ilgili daha sonra yargı sürecine başlanıldığını belirten Öner, 6 Şubat 2023 depremlerinin asrın en büyük felaketi olduğunun bilincinde olduklarını da kaydederek, kayıp ettiği kardeşlerine karşı sorumluğun gereği Hakimbey Apartmanı'yla ilgili davanın da takipçisi olduklarını ifade etti.

Depremler sonrası zor bir süreç yaşadıklarını da belirten Öner, devam eden Hakimbey Apartmanı davasında adaletin tecelli etmesini beklediklerini söyledi.