Yunuslar Çocuklara Eğlenceli Etkinlik Düzenledi - Son Dakika
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Yunuslar Çocuklara Eğlenceli Etkinlik Düzenledi

Yunuslar Çocuklara Eğlenceli Etkinlik Düzenledi

Ankara'da motosikletli polis timleri, çocuklar için akrobatik gösteri ve Zeybek dansı sergiledi.

17.05.2025 15:35
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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, (Yunuslar) Başkentte çocuklara özel etkinlik düzenledi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, (Yunuslar) Yenimahalle ilçesi Çamlıca Polis Lojmanlarında bulunan Orhangazi İlkokulu'nda halka açık bir etkinlik düzenledi. İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlanan etkinlikte Motorlu Polis Ekipleri, akrobasi hareketleri sergiledi. Seyir zevki yüksek olan gösteride polis ekiplerinin yaptığı hareketler heyecan dolu anlar yaşattı.

Çocuklara unutulmaz bir an yaşattılar

Polis ekipleri, çocuklar için düzenlediği heyecan verici akrobasi hareketlerinin ardından Orhangazi İlkokulu'nun bahçesinde motor üstünde parkur etkinliğinde bulundular. Polis ekipleri, okulun bahçesinde bulunan çizgiler üzerinde motor sürdü. Sağ-sol hareketleri, dönüş hareketleri ve birçok hareketler yaparak güzel anlar yaşattılar.

Polis ekiplerinden Zeybek gösterisi

Polis ekipleri, motor üstünde akrobasi hareketlerinin ardından 'Zeybek' oynadı. Yaklaşık 15 dakika Zeybek oyunu oynayan polisler alkışlar eşliğinde uğurlandı.

Etkinlik alkışlar eşliğinde son bulurken, polisler küçük çocuklara bir sürpriz daha yaptı. Tüm çocukları sırayla motora bindiren polisler, miniklerle hatıra fotoğrafı çektirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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