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Yurda kaçak yollarla giren göçmenler polis tarafından yakalandı - Son Dakika
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Yurda kaçak yollarla giren göçmenler polis tarafından yakalandı

Hatay'da polis ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmada, illegal yollarla ülkeye giren 12 Suriye uyruklu göçmeni yakaladı. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli tutuklandı.

23.01.2024 - 16:35,
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Yurda kaçak yollarla giren göçmen şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı

HATAY - Hatay'da polis ekiplerinin çalışması sonucu ülkeye kaçak yollarla giren 12 şahıs yakalanırken, olayla ilgili 1 şahıs tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu çıkışında ve Madenboyu yolu üzerinde ekiplerin dur ikazına uymayarak kaçmaya çalışan 2 araç, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Araçların içerisinde yapılan kontrolde üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve ülkeye illegal yollardan girdikleri anlaşılan 12 Suriye uyruklu göçmen mağdur şahıs tespit edildi. Olayla ilgili olarak yakalanan şüphelilerden N.A ve H.S Adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, R.S ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mağdur göçmen şahıslar işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yurda kaçak yollarla giren göçmenler polis tarafından yakalandı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Yurda kaçak yollarla giren göçmenler polis tarafından yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yurda kaçak yollarla giren göçmenler polis tarafından yakalandı - Son Dakika
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