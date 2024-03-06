Yurt dışında eğitim beyanıyla denklik belgesi alan 30 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Yurt dışında eğitim beyanıyla denklik belgesi alan 30 şüpheli yakalandı

Yurt dışında eğitim beyanıyla denklik belgesi alan 30 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonla, orta öğretim mezunu oldukları halde yurt dışında eğitim görmüş gibi gerçeğe aykırı beyanlarla Milli Eğitim Müdürlüklerinden denklik belgesi temin eden 30 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üniversitelerin tıp, hukuk, eczacılık gibi bölümlerine yerleştirildiği belirlendi.

06.03.2024 11:11  Güncelleme: 11:13
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Türkiye'de orta öğretim kurumlarından mezun oldukları halde yurt dışında eğitim öğretim görmüş gibi, gerçeğe aykırı beyanlarla Milli Eğitim Müdürlüklerinden denklik belgesi temin eden 30 şüpheli, İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin, Yüksek Öğretim Kurumlarının yabancı öğrencilere tanıdığı yüzde 10 kontenjandan yararlanarak, üniversitelerin tıp, hukuk, eczacılık bölümlerine yerleştirildiği anlaşıldı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, yalan beyan ve düzmece belge hazırlayıp Milli Eğitim Müdürlüklerinden diploma denklik belgesi alan bazı kişileri tespit etti. Şüphelilerin Türkiye'de orta öğretim kurumlarından mezun oldukları halde, yurt dışında eğitim öğretim görmüş gibi, gerçeğe aykırı beyanlarla Milli Eğitim Müdürlüklerinden Denklik Belgesi temin ettikleri, Yüksek Öğretim Kurumlarının yabancı öğrencilere tanımış olduğu yüzde 10'luk kontenjandan yararlandıkları anlaşıldı.

Bu yolla üniversitelerin tıp, hukuk, eczacılık gibi bölümlerine yerleştirilen şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip başlatıldı. Yapılan çalışmaların ardından adresleri ve kimlik bilgileri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Polis, bu sabah İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Ağrı, Gaziantep, Tekirdağ, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Isparta, Mardin ve Şırnak'ta eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan operasyonda gerçeğe aykırı eğitim öğretim denklik belgesi düzenlemek suretiyle, Yüksek Öğretim Kurumlarına kayıt yaptırarak okuyan, mezun olan ve çalışan 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Sahte belgelerin de ele geçirildiği operasyonlarda yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Gözaltı, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yurt dışında eğitim beyanıyla denklik belgesi alan 30 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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