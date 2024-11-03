Yusuf Ahlatcı: Yaralar En Kısa Sürede Sarılacak - Son Dakika
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Yusuf Ahlatcı: Yaralar En Kısa Sürede Sarılacak

Yusuf Ahlatcı: Yaralar En Kısa Sürede Sarılacak

Çorum'daki patlamada yaralıları ziyaret eden Ahlatcı, acil şifalar diledi ve başsağlığı etti.

03.11.2024 22:40
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AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, patlamadan etkilenen vatandaşların yaralarının en kısa sürede sarılacağını söyledi.

Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Çorum'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı patlama sonrası Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve diğer hastanelerdeki yaralıları ziyaret etti. Yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Milletvekili Ahlatcı, "Patlamada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, patlama sonucu yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dilerim. Çorumlu hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımızın yaraları en kısa sürede sarılacak" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yusuf Ahlatcı: Yaralar En Kısa Sürede Sarılacak - Son Dakika

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