Yüzme Havuzunda Can Pazarı: 6 Yaşındaki Ayyüce Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yüzme Havuzunda Can Pazarı: 6 Yaşındaki Ayyüce Hayatını Kaybetti

16.07.2026 16:57
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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yüzme havuzunda hareket edilmeden bulunan 6 yaşındaki Ayyüce Yılmaz, 3 günlük tedaviye rağmen yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde evlerinin bahçesindeki yüzme havuzunda hareketsiz halde bulunan 6 yaşındaki Ayyüce Yılmaz, kaldırıldığı hastanede verdiği 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 12 Temmuz tarihinde Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Sazak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde oyun oynayan 6 yaşındaki Ayyüce Yılmaz'ın ortalıkta olmadığını fark eden ailesi, küçük kızı aramaya başladı. Yapılan aramalar sırasında Ayyüce, evin bahçesinde bulunan yüzme havuzunda hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, durumunun ciddiyeti nedeniyle ileri tedavi için İzmir'deki bir hastaneye sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Ayyüce Yılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen verdiği 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Sarayköy, Denizli, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yüzme Havuzunda Can Pazarı: 6 Yaşındaki Ayyüce Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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