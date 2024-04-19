Zabıta memuru aracını kontrol etmek için durdu, arkadan gelen araç çarptı

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Arızalanan aracına bakmak için yol kenarında duran zabıta memuru, arkadan gelen aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti

Trafik kazasında hayatını kaybeden zabıta memuru Semih Çakıllı son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazası sonucu hayatını kaybeden zabıta memuru Semih Çakıllı, Piyale Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Eyüpsultan'da dün gece saatlerinde meydana gelen olayda zabıta memuru Semih Çakıllı, memleketinden İstanbul'a doğru yola çıkan eşini almak üzere İstanbul Havalimanı'na doğru aracı ile seyir halindeydi. Bir süre sonra yol üzerinde aracı arızalanan Çakıllı, aşağıya inerek aracın bagaj kısmına doğru hareket etti. Bu sırada aynı yol üzerinde seyir halinde olan ticari taksi sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yol kenarında bulunan Semih Çakıllı'ya ardından onun otomobiline çarptı. Kazanın ardından ağır yaralan Çakıllı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Çakıllı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Çakıllı'nın cenaze namazı bugün ikindi namazına müteakip Piyale Paşa Camii'nde kılındı. Cenaze namazına Çakıllı'nın ailesi ve yakın akrabalarının yanı sıra beraber görev yaptığı zabıta meslektaşları da katıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'de Çakıllı'nın cenaze namazına katıldı. Burada kılınan cenaze namazının ardından Semih Çakıllı'nın cenazesi defnedilmek üzere Feriköy Mezarlığı'na götürüldü. Çakıllı'nın eşi ise cenaze namazı öncesi tabuta sarılarak zor anlar yaşadı.

Kardeşiyle aynı kaderi paylaştı

Dün gece meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Semih Çakıllı'nın kardeşinin de, yaklaşık 1 sene önce motosikletiyle geçirmiş olduğu trafik kazasında yaşamını yitirdiği öğrenildi.