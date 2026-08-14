Düğün salonlarına zabıta denetimi

Zabıta ekipleri, kentte faaliyet gösteren 15 düğün salonunda halk sağlığı, can güvenliği ve mevzuata uygunluk kapsamında denetim gerçekleştirdi.

Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, düğün salonlarının vatandaşlara güvenli ve sağlıklı ortamlarda hizmet sunabilmesi amacıyla çeşitli kontroller yapıldı.

Ekipler tarafından işletmelerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatları incelenirken, salon, mutfak ve tuvaletlerin temizlik ile hijyen koşulları kontrol edildi.

Can güvenliği kapsamında yangın tüpleri, yangın çıkışları ve diğer güvenlik sistemlerinin yeterliliği de denetlendi. Konfeti kullanımına ilişkin kurallara uyulup uyulmadığı, salonların belirlenen kapasite sınırları ve gürültü kurallarına uygunluğu değerlendirildi.

Belediye yetkilileri, vatandaşların huzur ve güven içerisinde hizmet alabilmesi, işletmelerin mevzuata uygun faaliyet göstermesi ve kamu düzeninin korunması amacıyla denetimlerin sürdürüleceğini bildirdi.