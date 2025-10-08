Zabıtaların yaşlı kadına muamelesi yürekleri sızlattı

Zabıta ekiplerinin izinsiz tezgah açan yaşlı kadına yönelik muamelesi sosyal medya büyük tepkilere neden olurken; o anlar kameralara yansıdı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olay yürekleri sızlattı. Turgutlu ilçesindeki semt pazarında Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerinde yaptıkları denetimlerde izin belgesi bulunmadan satış yapan seyyar satıcıların tezgahlarını topladı.

GÖZYAŞLARIYLA KARŞI ÇIKTI

Bu sırada izinsiz tezgah açtığı belirlenen bir seyyar satıcı kadın, ürünlerinin zabıta ekiplerince kaldırılmasına gözyaşları içinde karşı çıktı.

YAŞLI KADINA YAPILANLAR YÜREKLERİ SIZLATTI

Kadının tezgahını bırakmamak için direndiği anlarda zabıta ekiplerinin müdahalesi, çevredekiler tarafından tepkiyle karşılandı. Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin kısa sürede yayılması üzerine bazı vatandaşlar zabıta ekiplerinin güç kullanımını orantısız bulurken, bazıları da ekiplerin kayıt dışı satışla mücadele ettiğini savundu.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA VAR

Turgutlu Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Turgutlu Belediyesi ilçe sınırları içerisinde bulunan pazar yerlerinde Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Hal Zabıta ekipleri ile müşterek çalışmalar yürütülmektedir. Pazar tezgahlarının işgal sınırları, ürünlerin fiyat etiketleri ve seyyar satıcıların faaliyetleri denetlenmiştir.

Uyarılara rağmen ihlalde bulunan şahıslar hakkında yasal işlem yapılmıştır. Kaynağı belli olmayan ürünlerine el konulmuştur. Tüm bu görevleri icra ederken kadın bir seyyar satıcının görev yapmakta olan personelimize hakaretleri ve fiziksel taarruzu sonucu sosyal medyaya tatsız bir görüntü olarak sadece bir kesiti yansıtılmıştır. Önceliğimiz olan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için ilçemiz genelinde tüm çalışmalarımız devam edecektir."