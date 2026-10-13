Zelenskiy, ateşkes sonrası Rusya'nın 6 enerji tesisini vurduğunu iddia etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın enerji ateşkesi açıklamasından saatler sonra Rusya'nın 6 enerji tesisini vurduğunu ve saldırılarda 33 kişinin yaralandığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ve Ukrayna'nın enerji ateşkesi konusunda anlaşmaya vardığını açıklamasının ardından, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den Moskova yönetimine yönelik suçlama geldi. Zelenskiy, ABD merkezli Fox News televizyonuna yaptığı açıklamada, Rusya'nın ateşkesten sonra 6 enerji tesisini vurduğunu öne sürdü. Zelenskiy, ülke genelindeki enerji tesislerine yönelik saldırılarda 33 kişinin yaralandığını belirtti. Ukraynalı lider, "Biz saldırmadık, buna karşılık Rusya gaz tesislerimizi, enerji altyapımızı ve diğer tesislerimizi hedef aldı. Bunun Putin'in Başkan Trump'a verdiği bir cevap olduğunu düşünüyorum" dedi.

İzyum'da elektrik kesintisi

Ukrayna devlet haber ajansı Ukrinform'un haberine göre; Rusya'nın düzenlediği saldırıda elektrik şebekelerinin zarar görmesi üzerine İzyum kentinde elektrik kesintileri yaşandı. Ukrayna'nın batısında enerji ve demir yolu altyapısı da gece boyunca hedef alındı.

Trump ateşkes duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, Pazar günü yaptığı açıklamada, "Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta derhal geçerli olmak üzere enerji ateşkesi ilan edilmiştir. Her iki taraf da anlaşmaya vardı, bunu bozmayın" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün Ukrayna'nın ateşkesin sağlayacağı "mola"yı hak etmediğini söylemiş, Ukrayna'nın devlet enerji operatörü Ukrenergo ise dün Rus saldırılarının enerji altyapısında hasara yol açtığını ve Harkov, Donetsk ve Zaporijya bölgelerinde "yeni elektrik kesintileri" yaşandığını bildirmişti.