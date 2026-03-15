Zelenskiy: İran, Rus yapımı dronları ABD üslerine saldırmakta kullanıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD-İsrail-İran savaşına ilişkin açıklama yaptı. ABD merkezli CNN haber kanalına konuşan Zelenskiy, Rusya'nın İran'a ABD ve İsrail'e karşı kullanması için Shahed dronu sağladığını iddia etti. Ukraynalı lider, "İran'ın Rus yapımı Shahed'leri ABD üslerine saldırmak için kullandığı yüzde 100 gerçek" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'dan Körfez ülkelerine savunma yardımı

Zelenskiy, Körfez ülkelerine Shahed dronlarına karşı savunma konusunda yardım edeceğini söyledi. Çatışma bölgesindeki dört ülkeye uzman gönderen Zelenskiy, üç ekibin her birinin onlarca kişiden oluştuğunu, bu kişilerin uzman değerlendirmeleri yapacaklarını ve dron savunmasının nasıl işletileceğini göstereceklerini ifade etti. Ukraynalı lider, dünya genelinde yaklaşık on ülkenin kendilerinden bu tür saldırılara karşı nasıl mücadele edileceği konusunda yardım talep ettiğini söyledi. Vladimir Zelenskiy, "Bu operasyonlara dahil olmakla ilgili değil. Biz İran ile savaş halinde değiliz. Bu, korunma ve Shahed dronlarına karşı nasıl mücadele edileceğine dair bizim tarafımızdan eksiksiz ve kapsamlı bir değerlendirme ile ilgilidir" dedi.

Ukrayna'nın bu yardımın karşılığında ne alacağına ilişkin de konuşan Zelenskiy, "Dürüst olmak gerekirse, bizim için bugün hem teknoloji hem de finansman önemlidir" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, uzman ekiplerin Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a gönderildiğini, başka bir ekibin de Ürdün'deki bir ABD askeri üssüne gittiğini belirtmişti. - KİEV