Zelenskiy: İran, Rus yapımı dronları ABD üslerine saldırmakta kullanıyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.03.2026 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zelenskiy, Rusya'nın İran'a Shahed dronları verdiğini ve bunların ABD üslerine saldırıda kullanıldığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD-İsrail-İran savaşına ilişkin açıklama yaptı. ABD merkezli CNN haber kanalına konuşan Zelenskiy, Rusya'nın İran'a ABD ve İsrail'e karşı kullanması için Shahed dronu sağladığını iddia etti. Ukraynalı lider, "İran'ın Rus yapımı Shahed'leri ABD üslerine saldırmak için kullandığı yüzde 100 gerçek" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'dan Körfez ülkelerine savunma yardımı

Zelenskiy, Körfez ülkelerine Shahed dronlarına karşı savunma konusunda yardım edeceğini söyledi. Çatışma bölgesindeki dört ülkeye uzman gönderen Zelenskiy, üç ekibin her birinin onlarca kişiden oluştuğunu, bu kişilerin uzman değerlendirmeleri yapacaklarını ve dron savunmasının nasıl işletileceğini göstereceklerini ifade etti. Ukraynalı lider, dünya genelinde yaklaşık on ülkenin kendilerinden bu tür saldırılara karşı nasıl mücadele edileceği konusunda yardım talep ettiğini söyledi. Vladimir Zelenskiy, "Bu operasyonlara dahil olmakla ilgili değil. Biz İran ile savaş halinde değiliz. Bu, korunma ve Shahed dronlarına karşı nasıl mücadele edileceğine dair bizim tarafımızdan eksiksiz ve kapsamlı bir değerlendirme ile ilgilidir" dedi.

Ukrayna'nın bu yardımın karşılığında ne alacağına ilişkin de konuşan Zelenskiy, "Dürüst olmak gerekirse, bizim için bugün hem teknoloji hem de finansman önemlidir" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, uzman ekiplerin Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a gönderildiğini, başka bir ekibin de Ürdün'deki bir ABD askeri üssüne gittiğini belirtmişti. - KİEV

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Politika, Güvenlik, Savunma, Rusya, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 14:07:50. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.