Zeytinburnu'nda 2'nci Matbaacılar Sitesi'ndeki yangın söndürüldü, can kaybı olmadı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda 2'nci Matbaacılar Sitesi'ndeki yangın söndürüldü, can kaybı olmadı

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Zeytinburnu\'nda 2\'nci Matbaacılar Sitesi\'ndeki yangın söndürüldü, can kaybı olmadı
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Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'ndeki 2'nci Matbaacılar Sitesi'nde saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda yangın söndürülürken, can kaybı veya yaralanma olmadığı ve soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Zeytinburnu'nda bulunan 2'nci Matbaacılar Sitesi'nde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı veya yaralanma olmadığı öğrenildi.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Litros Yolu'nda bulunan 2'nci Matbaacılar Sitesi'nde çıktı. Siteden çıkan yoğun dumanları gören çevredeki vatandaşlar ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA
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