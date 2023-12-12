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Zeytinburnu'nda dernek binasına saldırı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda dernek binasına saldırı

Zeytinburnu'nda Tüm Giresunlular Derneği'ne gelen bir kişi, tartışmanın ardından çay kazanını devirdi ve daha sonra tabancayla dernek binasına ateş etti.

12.12.2023 - 09:50,  Güncelleme: 09:52
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ZEYTİNBURNU'nda iddiaya göre, Tüm Giresunlular Derneği'ne gelen bir kişi, dernek üyeleriyle tartışıp içeride bulunan çay kazanını devirdi. Bir süre sonra tekrar olay yerine gelen şüpheli, tabancayla dernek binasına ateş edip kaçtı.

Olay, 9 Aralık Cumartesi akşamı, 19.30 sıralarında, Veliefendi Mahallesi'nde bulunan Zeytinburnu Tüm Giresunlular Derneği'nde meydana geldi. İddiaya göre; derneğe gelen bir kişi, bilinmeyen nedenle dernek üyeleriyle tartıştıktan sonra çay kazanını devirerek olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra tekrar gelen şüpheli, hakaretler savurarak dernek binasına tabancayla ateş etti. Şüpheli, olay yerinden kaçarak uzaklaşırken ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde yaptıkları çalışmaların ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Zeytinburnu\'nda dernek binasına saldırı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda dernek binasına saldırı - Son Dakika
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