Zeytinburnu\'nda Kamyonet Yangını

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Zeytinburnu'nda sokak ortasında yük boşalttıkları esnada kamyonetten dumanlar yükselmeye başladı. Alev topuna dönen kamyonet itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi 53 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak ortasında tekstil malzemelerinin olduğu kamyonetten yükler boşaltıldığı esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiği yangını gören çalışanlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar sonrası olay yerine gelen ekipler yangına müdahalede bulundu.

Vatandaşlar tarafından yangın tüpleriyle söndürülmeye çalışılan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü. Yaralanma ve can kaybının olmadığı yangın sonrası kamyonette maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İSTANBUL