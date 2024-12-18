Zeytinburnu'nda Kamyonet Yangını - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Zeytinburnu'nda Kamyonet Yangını

Zeytinburnu'nda kamyonet, yük boşaltırken alev aldı; itfaiye yangını kontrol altına aldı.

18.12.2024 19:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zeytinburnu'nda kamyonet alev topuna döndü: O anlar kamerada

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda sokak ortasında yük boşalttıkları esnada kamyonetten dumanlar yükselmeye başladı. Alev topuna dönen kamyonet itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi 53 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak ortasında tekstil malzemelerinin olduğu kamyonetten yükler boşaltıldığı esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiği yangını gören çalışanlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar sonrası olay yerine gelen ekipler yangına müdahalede bulundu.

Vatandaşlar tarafından yangın tüpleriyle söndürülmeye çalışılan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü. Yaralanma ve can kaybının olmadığı yangın sonrası kamyonette maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA

Zeytinburnu, Güvenlik, İstanbul, İtfaiye, 3-sayfa, Yaşam, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zeytinburnu'nda Kamyonet Yangını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:42 Esad’ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var
10:03 MİT’ten Suriye Kamışlı’da operasyon: Yayla Kızılkaya öldürüldü MİT'ten Suriye Kamışlı'da operasyon: Yayla Kızılkaya öldürüldü
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:07 Köfteci Yusuf’un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı Köfteci Yusuf'un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı
08:35 Asgari ücret zammında beklenen gün geldi çattı Asgari ücret zammında beklenen gün geldi çattı
15:27 TOKİ’den 51 ilde 607 arsa satışı TOKİ'den 51 ilde 607 arsa satışı
15:26 Faiz düşerse altın fiyatlarına ne olur Faiz düşerse altın fiyatlarına ne olur?
15:13 Ali Koç’a saldırı davasında hapis cezası kararı Ali Koç'a saldırı davasında hapis cezası kararı
15:10 İsrail askerlerinin Golan’daki mevzileri ilk kez tv100 tarafından görüntülendi İsrail askerlerinin Golan'daki mevzileri ilk kez tv100 tarafından görüntülendi
14:55 Ölü olarak doğurduğu bebeğini benzin istasyonun tuvaletine attı Ölü olarak doğurduğu bebeğini benzin istasyonun tuvaletine attı
14:55 Aşiret düğünündeki takı töreni izleyenleri şaşırttı Aşiret düğünündeki takı töreni izleyenleri şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2024 11:43:48. #1.13#
SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda Kamyonet Yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.