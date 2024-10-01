Zeytinburnu\'nda Motosiklet Kazası

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Zeytinburnu'nda yağışlı havaya kazaya neden oldu: Motosiklet otomobile çarptı, 2 kişi yaralandı

İSTANBUL - İstanbul Zeytinburnu'nda yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan zeminde bir motosikletli, seyir halindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin üzerinden yere düşen 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiyi göre İstanbul'da yağmurlu havanın ardından zeminin kayganlaşması nedeniyle çok sayıda kaza oldu. Dün saat 23.00 sıralarında seyir halindeki motosiklet, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan zeminde kayarak 34 HKB 857 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 2 genç yere düştü. Yaralanan gençlere çevredeki vatandaşlar yetişti. Yaralılara ilk müdahaleyi bölgeden motosikletiyle geçen Emniyetli Hayat Derneği Başkanı Zahrettin Çelik yaptı. İhbar üzerine de olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.