Zeytinburnu\'nda Tramvay Çarpıştı: 11 Yaralı

Zeytinburnu'nda T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nın Pazartekke ile Topkapı durakları arasında iki tramvayın çarpıştığı 11 kişinin yaralandığı kazada tramvaylar olay yerinden kaldırdı.

Kaza, 20.45 sıralarında Zeytinburnu'nda meydana gelmiş, Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Pazartekke ile Topkapı durakları arasında iki tramvay kafa kafaya çarpışmış ve 11 kişi yaralanmıştı. Yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından 00.30 itibarıyla kazaya karışan tramvayların vagonları olay yerinden parça parça kaldırıldı. Bütün vagonların kaldırılmasının ardından tramvay yolu tamamen açıldı.