Zeytinburnu'nda Tramvay Çarpıştı: 11 Yaralı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda Tramvay Çarpıştı: 11 Yaralı

Zeytinburnu\'nda Tramvay Çarpıştı: 11 Yaralı
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Zeytinburnu'nda iki tramvayın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı, vagonlar kaldırıldı.

Zeytinburnu'nda T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nın Pazartekke ile Topkapı durakları arasında iki tramvayın çarpıştığı 11 kişinin yaralandığı kazada tramvaylar olay yerinden kaldırdı.

Kaza, 20.45 sıralarında Zeytinburnu'nda meydana gelmiş, Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Pazartekke ile Topkapı durakları arasında iki tramvay kafa kafaya çarpışmış ve 11 kişi yaralanmıştı. Yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından 00.30 itibarıyla kazaya karışan tramvayların vagonları olay yerinden parça parça kaldırıldı. Bütün vagonların kaldırılmasının ardından tramvay yolu tamamen açıldı.

Kaynak: İHA

Zeytinburnu, Bağcılar, 3. Sayfa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zeytinburnu'nda Tramvay Çarpıştı: 11 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda Tramvay Çarpıştı: 11 Yaralı - Son Dakika
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