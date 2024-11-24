Karabük-Gerede karayolunda kar yağışının etkisiyle meydana gelen zincirleme kaza sonrası yol ulaşıma kapandı.
Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan Kemikli rampalarında etkisini sürdürüyor. Karla kaplanan yolda sürücüler zor anlar yaşıyor. Karayolları ekipleri bölgede aralıksız çalışmalarını sürdürürken, kar yağışı kazaları beraberinde getirdi. Karabük-Gerede karayolunda çok sayıda aracın birbirine girdiği iki ayrı zincirleme kaza nedeniyle Ankara istikameti ulaşıma kapandı. - KARABÜK
Son Dakika › 3.Sayfa › Zincirleme Kaza, Karabük-Gerede Yolunu Kapattı - Son Dakika
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