Zincirleme trafik kazasına neden olan kamyon şoförü adliyeye sevk edildi
AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kamyonun dorsesinden dökülen limon posasının yolu kayganlaştırması sonucu meydana gelen, bir kişinin ölümüne ve 11 kişinin yaralanmasına neden olduğu ileri sürülen kamyonun şoförü jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Aydın Muğla karayolu Menderes Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolu üzerinde seyreden Saim K. idaresindeki 45 AHK 757 plakalı kamyondan limon posası dökülerek yolun kayganlaşması sonrasında zincirleme trafik kazası meydana geldi. Biri şehir içi otobüsü olmak üzere 6 aracın karıştığı kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 12 kişi ambulanslarla Aydın'daki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Alpaslan Özyılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
"Kamyon şoförü adliyeye sevk edildi"
Zincirleme trafik kazasına neden olduğu ileri sürülen 45 AHK 757 plakalı kamyonun şoförü Saim K. olaydan sonra jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Saim K. adliyeye sevk edildi. Saim K. kaza sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada limon posalarının yola döküldüğünü fark etmediğini iddia etmişti.
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