Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi 4 sanığı beraat ettirdi, birine hapis cezası verdi

Zonguldak'ta terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 4 sanık, haklarındaki suçlamanın sabit olmaması nedeniyle beraat etti. Mahkeme, sanıklardan birine kamu malına zarar verme suçundan 1 ay 15 gün hapis cezası verirken hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuksuz sanıklar N.Ş, B.N.T. ve T.S.D. savunma yaptı. Sanık İ.K. ile taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu. Suçlamaları reddeden sanıklar ve avukatları beraat talebinde bulundu.

MAHKEME BERAAT KARARI VERDİ

Yargılamayı tamamlayan mahkeme heyeti, 4 sanığın da "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunu işlediklerinin sabit olmadığına hükmederek beraat kararı verdi. N.Ş. hakkında ise "kamu malına zarar verme" suçundan 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Bu ceza yönünden hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilirken sanık hakkındaki adli kontrol tedbirleri de kaldırıldı.

Dava, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 16 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonun ardından açılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin THKP-C, DEV-YOL ve Devrimci Hareket örgütlerine yönelik çalışmasında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanmış, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yargılama devam ederken 18 Eylül'deki ilk duruşmada B.N.T. ve T.S.D, 23 Ekim'deki ikinci duruşmada ise N.Ş. tahliye edilmişti.