Zonguldak Alaplı'da Fındık Bahçesinde Yangın Çıktı - Son Dakika
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Zonguldak Alaplı'da Fındık Bahçesinde Yangın Çıktı

Zonguldak Alaplı\'da Fındık Bahçesinde Yangın Çıktı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Kasımlı Köyü İmzelik Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı bir fındık bahçesinde yangın çıktı. Yangına hızla müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa sürede kontrol altına alarak tamamen söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, fındık bahçesinde maddi hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

16.07.2024 16:14
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesi henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı bir fındık bahçesinde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Kasımlı Köyü İmzelik Mahallesi'nde meydana geldi. Fındık bahçesinden yükselen dumanları gören diğer bahçe sahipleri durumu 112 Acil ihbar hattına bildirdi. İhbar üzerine hızla olay yerine gelen orman işletmeye bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürme çalışması başlattı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarıyla tamamen söndürüldü. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tahkikat başlattı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, fındık bahçesinin bir kısmında maddi hasar meydana geldi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak Alaplı'da Fındık Bahçesinde Yangın Çıktı - Son Dakika

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