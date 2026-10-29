Zonguldak Ereğli\'de kişinin şüpheli ölümünde 1 kişi tutuklandı, 3 kişi serbest kaldı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde arkadaşının evinde hayatını kaybeden 26 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Aytuğ Ünal (26) misafir olarak bulunduğu evde henüz belirlenemeyen bir nedenle fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ünal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Ünal'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Ünal'ın cenazesi, memleketi Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde toprağa verildi.

Aytuğ Ünal'ın şüpheli ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.