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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde uyuşturucu ve kumar makinesi ele geçirildi - Son Dakika
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde uyuşturucu ve kumar makinesi ele geçirildi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir evde yapılan aramada, uyuşturucu ve kumar makinesi bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Jandarma ekiplerinin Adli Makamlardan alınan arama kararıyla gerçekleştirdiği operasyonda uyuşturucu ve 2 adet kumar makinesinin ele geçirildiği belirtildi.

Zonguldak\'ın Alaplı ilçesinde uyuşturucu ve kumar makinesi ele geçirildi
01.01.2024 - 16:51,
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Zonguldak'ın Alaplı'da bir evde yapılan aramada, uyuşturucu ve kumar makinası ele geçirildi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, yeni yılın ilk gününde çeşitli miktarlarda uyuşturucu hap ve kumar makinası ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada şöyle denildi: "Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 01 Ocak 2024 tarihinde, Alaplı ilçesi mülki sınırları içerisinde, Adli Makamlardan alınan arama kararına istinaden 1 şahsın evinde ve eklentilerinde yapılan aramada, uyuşturucu ve 2 adet kumar makinesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, şüpheli şahsın ifadesi alınarak serbest bırakılmıştır." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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Zonguldak, Uyuşturucu, Gözaltı, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde uyuşturucu ve kumar makinesi ele geçirildi - Son Dakika


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