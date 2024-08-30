Ereğli'de Darp Olayına Karışan 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Ereğli'de Darp Olayına Karışan 2 Şüpheli Tutuklandı

Ereğli\'de Darp Olayına Karışan 2 Şüpheli Tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde aracını tamirden almak isteyen F.K.'ye saldıran ve dakikalarca döven şüphelilerden S.D. ve S.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. P.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

30.08.2024 21:16
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde darp olayına karışan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karadeniz Ereğli ilçesinde aracını tamirden almak isteyen F.K.'ye önce otomobille çarpan şahıslar, ardından F.K.'yi dakikalarca yumrukladılar. Güvenlik kamerasına yansıyan darp olayına karıştığı tespit edilen S.D., S.D. ve P.D. isimli şüpheliler kısa sürede gözaltına alındı. Zanlılardan S.D. ve S.D. nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, P.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ereğli'de Darp Olayına Karışan 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ereğli'de Darp Olayına Karışan 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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