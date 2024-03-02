Zonguldak Kozlu ilçesinde otomobil ile pikap çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Zonguldak Kozlu ilçesinde otomobil ile pikap çarpıştı: 3 yaralı

Zonguldak Kozlu ilçesinde otomobil ile pikap çarpıştı: 3 yaralı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kaza sonucu otomobil ile pikap kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis soruşturma başlattı.

02.03.2024 02:17  Güncelleme: 02:18
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Zonguldak Kozlu ilçesinde otomobil ile pikap kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza gece saatlerinde Kozlu ilçesindeki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre Mustafa K. yönetimindeki 34 MKG 81 plakalı Mercedes marka otomobil, ışıklı kavşaktan çıktığı esnada Kozlu- Ereğli istikametine giden Pusat Ö. yönetimindeki 67 ADZ 303 plakalı Ford marka pikap araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle pikap, 30 metre savrulup demir korkuluklara çarparak devrildi. Çarpışmanın etkisiyle savrulan pikaptan kopan parçalar otomobil galerisinin camını kırdı.

Kazada otomobil sürücüsü Mustafa K, pikap sürücüsü Pusat Ö. ve araç içerisinde bulunan Fatih Mustafa A. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri yaralıları araçlardan çıkarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken hurdaya dönen araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise yolda temizleme çalışması başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak Kozlu ilçesinde otomobil ile pikap çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

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