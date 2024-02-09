Zonguldak'ta 900 Bin Lira Değerinde Enerji Nakil Kablosu ve Bakır Kablo Çalındı - Son Dakika
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Zonguldak'ta 900 Bin Lira Değerinde Enerji Nakil Kablosu ve Bakır Kablo Çalındı

Zonguldak\'ta 900 Bin Lira Değerinde Enerji Nakil Kablosu ve Bakır Kablo Çalındı

Zonguldak Merkez ilçesi ve Kozlu ilçesinde faaliyet gösteren bir enerji firmasından çalınan enerji nakil kablosu ve bakır kablo olayıyla ilgili olarak 11 şüpheli yakalandı. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

09.02.2024 12:06
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Zonguldak'ta 900 bin lira değerinde enerji nakil kablosu ve bakır kablo çaldıkları tespit edilen 11 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak Merkez ilçesi ve Kozlu ilçesinde faaliyet gösteren bir enerji firmasından çeşitli tarihlerde meydana gelen hırsızlık olayları neticesinde yaklaşık değeri 900 bin lira olan enerji nakil kablosu ve bakır kablonun çalındığı ihbarı yapıldı. Hırsızlık olayları ile ilgili olarak Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Asayiş Ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda olayların faili 11 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları çerçevesinde 11 şüpheli şahıstan 5'i ifadesi alınarak serbest bırakıldı. 3'ü Adli Kontrol Şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 3'ü ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Beycuma Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta 900 Bin Lira Değerinde Enerji Nakil Kablosu ve Bakır Kablo Çalındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta 900 Bin Lira Değerinde Enerji Nakil Kablosu ve Bakır Kablo Çalındı - Son Dakika
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