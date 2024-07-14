Zonguldak'ta Ambulans Kaza Yaptı: Polis Memuru Yaralandı

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hasta taşıyan ambulans refüje çıkarak kaza yaptı. Kazada ambulansta bulunan polis memuru yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Müftü Mahallesi Ömer Şehit Halis Bulvarı'nda meydana geldi. Şoförün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu ambulans refüje çarptı. Kazada araç içinde hastanın nakil güvenliğini sağlayan polis memuru B.F. savrularak başından yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler olayı sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan polis memurunu ilçedeki özel bir hastaneye sevk etti. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı ve müşahede altında tutulduğu bildirildi. Kazadan yara almadan kurtulan hasta ise başka bir ambulansla nakil yerine ulaştırıldı. - ZONGULDAK