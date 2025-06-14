Zonguldak'ta Araç Yangını Mahallede Paniğe Neden Oldu

Mahallede araç yangını paniğe neden oldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kepez Mahallesi'nde bir araçta çıkan yangın, mahalle halkına korku dolu anlar yaşattı. Yangının, araçtaki elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Edinilen bilgilere göre yangın Kepez Mahallesinde meydana geldi. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla intikal eden Ereğli Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yoğun müdahale sonucu yangın tamamen söndürülürken, araçta ciddi maddi hasar meydana geldi. Mahalle sakinleri, itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde daha büyük bir felaketin önlendiğini belirterek, ekiplere teşekkür etti. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.